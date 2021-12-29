Стали известны подробности крушения Ан-2 на Камчатке

Жертвами трагедии стали два человека.

Стали известны подробности крушения самолета Ан-2 на Камчатке. Представители региональной пресс-службы ГУ МЧС уточнили, что воздушное средство упало во время взлета. Инцидент зафиксирован в километре от взлетно-посадочной полосы днем 10 февраля. За происходящим наблюдали местные жители из села Коряки Елизовского района. На пострадавшем борту находилось два человека. Экипаж погиб на месте. По предварительным данным, пассажиров на судне не было.

Самолет совершил падение при взлете на удалении 1 км от взлетной полосы с. Северные Коряки. Владимир Солодов, глава Камчатки

В настоящее время известно, что разбившийся самолет принадлежал компании "Камчатский кречет". Такую информацию прессе предоставили сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры. Есть сведения о том, что самолет мог гореть после жесткой посадки. Однако официальных подтверждений нет.

Самолет Симферополь-Петербург экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.

Видео: Telegram/112, SHOT

Фото: Telegram / РИА Новости

