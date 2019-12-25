Били в том числе подручными предметами.

В США во время бунтов 30 чернокожих избили трансгендера в магазине. Инцидент произошёл в городе Миннеаполис в штате Миннесота. Там несколько дней проходят бунты из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда, которого задушил полицейский. Видео опубликовано в Facebook.

Чернокожий трансгендер Иллиана Диор забежала в магазин, чтобы укрыться от преследовавших её людей. Они хотели выяснить отношения из-за случившегося на дороге. В магазине была компания чернокожих, которым Диор не понравилась. Они вытащили её из-за прилавка и избили группой из 30 человек. Били в том числе подручными предметами.

После Диор записала видео с синяками и ссаидинами. Заявила, что чувствует себя хорошо.

Ранее Дэвид Линч поддержал протесты в США при помощи прогноза погоды и циркулярки.