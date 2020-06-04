На YouTube-платформе он разместил ролик в поддержку акций протеста против расизма и полицейского насилия.

Американский режиссер Дэвид Линч поддержал протесты в США при помощи прогноза погоды и циркулярки. Он опубликовал новый ролик на своем YouTube-канале David Lynch Theater. Деятельно культуры заявил, что выступает против полицейского насилия, а также против системного расизма внутри страны.

на кадрах Линч рассказывает о том, что над Лос-Анджелесе наблюдается ясное небо и 18 градусов тепла. Он пообещал, что днем температура воздуха прогреется до плюс 26 градусов. После этого режиссер вышел из кадра. Прямо за ним все это время находился плакат с фразой Black Lives Matter ("Жизни черных важны"). За кадром представитель киноиндустрии включил циркулярную пилу. В этот момент зрители увидели лозунги "Мир", "Справедливость" и "Без страха".

Напомним, что Дэвид Линч ежедневно выкладывает видео с прогнозом погоды, начиная с 11 мая. Ролики длятся не больше минуты. В мастерской режиссер рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе, упоминая градусы по Фаренгейту и Цельсию.

Дэвид Линч опубликовал анимационную короткометражку про пожар.

Видео: YouTube / DAVID LYNCH THEATER