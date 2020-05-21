Он снял картину в 2015 году.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что Дэвид Линч опубликовал анимационную короткометражку про пожар. Ролик появился на YouTube-канале режиссера.

Известно о том, что соответствующая короткометражка снята в 2015 году. Отмечается, что фильм анимировал сам Линч, а музыкальное сопровождение создано польским композитором Мареком Жебровским.

Ролик посмотрело около 200 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке.

Видео:DAVID LYNCH THEATER/YouTube