В четверг, 21 мая, стало известно о том, что Дэвид Линч опубликовал анимационную короткометражку про пожар. Ролик появился на YouTube-канале режиссера.
Известно о том, что соответствующая короткометражка снята в 2015 году. Отмечается, что фильм анимировал сам Линч, а музыкальное сопровождение создано польским композитором Мареком Жебровским.
Ролик посмотрело около 200 тысяч пользователей.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала Богомолова "Хороший человек" об ангарском маньяке.
Видео:DAVID LYNCH THEATER/YouTube
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