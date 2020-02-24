В США российские хоккеисты попали в ДТП

В результате аварии один из них пропустит несколько недель из-за травмы.

В США в дорожно-транспортное происшествие попали игроки хоккейного клуба "Нью-Йорк Рейнджерс". Деталями происшествия со СМИ поделился президент клуба Джон Дэвидсон.

Оказалось, что в аварию в районе Бруклин попали игроки клуба Игорь Шестеркин и Павел Бучневич. Они оба попали в аварию из-за разворота впереди движущейся машины. В автомобиле спортсменов сработала подушка безопасности. У Шестеркина сломано ребро – из-за травмы он пропустит несколько недель, а Бучневич отделался сотрясением.

Ранее мы сообщали о том, что Илья Ковальчук стал одноклубником Александра Овечкина. Российский хоккеист выбрал в новом клубе 17-й номер.

Видео: Youtube / vlad pergler, NHL MOMENT