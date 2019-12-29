Илья Ковальчук стал одноклубником Александра Овечкина

Хоккеист выбрал в новом клубе 17-й номер.

В ночь на понедельник, 24 февраля, в Национальной хоккейной лиге произошел громкий обмен между двумя клубами – "Монреаль" и "Вашингтон". В обмен на право обмена в 3-м раунде драфта 2020-го года состав столичной команды пополнил российский хоккеист Илья Ковальчук. В новой команде, за которую выступает другой россиянин – форвард Александр Овечкин – Ковальчук выбрал 17-й номер.

Ранее мы сообщали о том, что российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в лиге. Рекорд спортсмен установил во время матча с "Нью-Джерси Дэвилс". Форвард сравнял счет в гостевой встрече, которая завершилась поражением столичных хоккеистов.

Видео: Youtube / Sochi Olympic Games, SPORTSNET