Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

К сожалению, рекорд россиянина стал единственным позитивным событием для его команды в этот вечер.

Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в лиге. Рекорд спортсмен установил во время матча с "Нью-Джерси Дэвилс". Форвард сравнял счет в гостевой встрече, которая завершилась поражением столичных хоккеистов.

Отметим, что Александр Овечкин стал восьмым в истории НХЛ, который смог переступить отметку в 700 заброшенных шайб. Россиянин присоединился к компании Уэйна Гретцки, Горди Хоу, Яромира Ягра, Бретта Халла, Марселя Дионна, Фила Эспозито и Майка Гартнера. В текущем сезоне Овечкин забросил 42 шайбы.

Ранее мы сообщали о том, что форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года. Российский спортсмен выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан в третий раз подряд.

Видео: Youtube/ SPORTSNET