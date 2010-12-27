Спортсмен решил лучше подготовиться ко второй половине сезона.

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года. Российский спортсмен выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан в третий раз подряд. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на официальный сайт турнира.

Трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко 2 половине сезона плей-офф прокомментировал россиянин

Овечкин добавил, что очень тяжело быть капитаном команды и пропустить Матч звезд НХЛ. Александр должен сделать то, что будет лучшим для него и коллектива. Сейчас хоккеист занимает 4 место в рейтинге лучших снайперов лиги с 23 голами. По регламенту, ему пришлось бы отказаться от одной встречи регулярного чемпионата НХЛ (до или после Матча звезд).

Напомним, что Матч всех звезд НХЛ-2020 состоится 25 января в Сент-Луисе. Александр Овечкин участвовал в данном соревновании семь раз.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

