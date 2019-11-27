Бывшая жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей

Экс-супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита обратилась в полицию с заявлением о похищении своих дочерей. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По словам бывшей жены хоккеиста, неизвестные напали на няню, когда та гуляла с детьми. Женщине порезали ухо, а детей посадили в машину и увезли. Маргарита считает, что её детей похитил бывший свёкор.
По некоторой информации сам Зайцев из-за произошедшего пропустил домашний матч чемпионата НХЛ в Канаде и вылетел в Россию.
Никита Зайцев — профессиональный российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России. Они с Маргаритой поженились в 2015 году, у них родились две дочки, но в этом году пара разошлась.
Ранее Юлия Шик смогла вернуть детей, которых отец скрывал два года.
Видео: ddexpress.ru; sport24.ru; YouTube/ The Best Russian Rock Musiс; eadaily.com; sport-express.ru
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