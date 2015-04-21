Юлия Шик смогла вернуть детей, которых отец скрывал два года

Об этом журналистам сообщил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Петербурженка Юлия Шик, бывшая жена директора музея уличного искусства Андрея Зайцева, вернула детей, которых отец скрывал от нее более двух лет. Об этом журналистам сообщил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Городскому парламенту пришлось вмешаться в это дело в апреле прошлого года.

Сыновей петербурженки родной отец вывез в неизвестном направлении в 2017 году. На зов помощи откликнулись парламентарии Петербурга, которые даже разработали поправку в проект, который предусматривает уголовную ответственность для родителей, скрывающих детей.

Андрей Зайцев ответил на обвинения Юлии Шик в похищении детей.