Андрей Зайцев ответил на обвинения Юлии Шик в похищении детей

В декабре прошлого года интернет облетела история петербурженки Юлии Шик. Она обвинила мужа в похищении собственных детей накануне развода. Якобы он увез сыновей в Европу и прячет от матери. Суд и полиция встали на сторону мужчины: с точки зрения закона, он просто поехал на отдых без жены. Более того, суд вынес предписание, что до развода оба сына должны жить с отцом. А вот подписчики Юлии в соцсетях активно встали на защиту женщины.

Журналисты канала ПитерТВ решили разобраться в ситуации и пообщаться с обеими сторонами конфликта. Отметим, что пока Юлия Шик обвиняла Андрея Зайцева в соцсетях и СМИ, он молчал. Сегодня мужчина принял решение впервые выступить в СМИ со своей виденьем причины их расставания.



Было две причины – 1-е её отношение к детям, которое меня крайне не устраивает и 2-е её любовь ко всяким тусовкам бесконечным. Она с детьми не справлялась и поэтому она из-за этого злилась и на них срывалась. В итоге, были постоянные склоки и драки и жестокое отношение даже у детей по отношению друг к другу. Это меня крайне не устраивало.

Андрей Зайцев



Андрей не скрывает - он хочет оставить малышей под своей опекой, потому что у него есть жилплощадь, да и условия для воспитания гораздо лучше, чем у Юлии. По его мнению, в соцсетях девушка приукрасила свой образ идеальной матери. Например, удалила из Инстаграма фото с тусовок и девишников.

Я надеялся постоянно, что Юлия будет более семейным человеком со временем, но это не произошло. И в какой-то момент я уже понял, что этого от нее ждать просто не нужно и наши отношения как-то распались. Я настаивал на том, чтобы хотя бы Юлия несколько дней в неделю проводила время с детьми, она по каким-то подружкам постоянно пропадала, ездила на какие-то праздники, дни рождения, то в Москву, то в Сочи, то еще куда-нибудь. В это время был с детьми либо я, либо моя мама.

Андрей Зайцев

Однако Юлия видит ситуацию совершенно иначе. И главной причиной расставания называет уход Андрея из семьи. По поводу клубов – уверяет, что не ходила туда с 19 лет.

Никогда такого не было, вот такое ощущение, что он про меня говорит то, что происходило с ним. Все тусовки – это было у него. Я сидела с детьми. Я была всегда хорошей мамой и я люблю своих детей. Я их растила, с ними жила, жила я одна, не было папы вообще, последний год дети жили со мной. Он приезжал по воскресеньям, никогда не оставался ночевать с детьми.

Юлия Шик



Юлия вспоминает, с чего все началось. После расставания с женой, Андрей захотел провести отпуск со своими детьми. За месяц сообщил ей, что хочет съездить с ними в Грецию, на что Юлия согласилась и лично привезла их в аэропорт. Тогда и началась история, которая взорвала соцсети.

Мне позвонил муж за два дня до этого отъезда, сказал, что он купил билеты детям, я собрала детей, привезла, проводила и после этого я вернулась в дом, в доме он поменял замки, оставил меня на улице.

Юлия Шик



Андрей объясняет, что ездить с детьми за границу на несколько месяцев – это нормальная практика, и что он так делает ежегодно. Юлия была предупреждена об их каникулах, так что обвинения в киднеппинге шокировали директора музея стрит-арта.

Я каждый год по завершению сезона в музее я с детьми уезжаю куда-то за границу на пару месяцев, это привычный для нас образ жизни. Вторая причина – это то, что уже осенью Юля была озадачена тем, как бы из меня денег побольше вытряхнуть, а не тем, чтобы заниматься детьми.

Андрей Зайцев

Отъезд мужа с детьми напугал молодую мать. Юлия запустила в Instagram кампанию под хэштегом "Андрей верни детей". Девушка писала, что хочет увидеть сыновей. Обвиняла мужа в краже, в том, что за детьми плохо ухаживают и держат едва ли не на конюшне. На сторону Юлии Шик встали тысячи людей, в адрес Андрея и его семьи полетели оскорбительные комментарии и даже угрозы.

Я выложил одну фотографию детей и под ней огромное количество оскорбительных комментариев и угроз в мой адрес. Я хочу показать другую сторону этого конфликта и хочу разобраться в этой истории, потому что из меня пытаются делать какого-то изверга и мне это неприятно.

Андрей Зайцев

Сама Юлия признается - она не хотела вызвать такого негатива у людей. Петербурженка не испытывает к бывшему мужу ненависти. Просто хочет чаще видеться с сыновьями и обратить внимание людей на решение суда, с которым она несогласна и планирует обжаловать. Например с тем, что она может видеть ребят только 2 часа в неделю.

То, что я выложила, я говорила только о том, что у меня забрали детей. Что происходит какое-то недоразумение. Что в суде оставили детей с отцом. Что происходит? Я и решила это опубликовать. Я понимаю, что у них деньги и связи. С моей стороны остается только какая-то огласка, чтобы все было по-честному, чтобы стараться. Только так, к сожалению, с такими людьми можно выйти победителем.

Юлия Шик

На сегодняшний день по определению суда дети должны находиться у отца. Юристы обратили внимание на отсутствие постоянной работы у Юлии. Кроме того, у молодой мамы нет своей жилплощади - суд не стал учитывать недвижимость, принадлежащую ее матери.

В этой ситуации уже запутались все. Даже те, кого можно назвать нейтральными участниками истории. Руководитель благотворительного фонда "Объятие" пытался помочь Юлии и был на ее стороне. Даже готов был предоставить адвоката, но Юлия отказалась. Роману такое поведение показалось странным.

После того, как с адвокатом встреча состоялась и он был готов составить договор, заявление, помочь, люди собирали на него средства. И после этого она слилась. Я позвонил, спросил в чем дело, а она сказала, что пока не может. Что ждет разрешения на выдачу визу

Роман, благотворительный фонд "Объятие"

Сейчас Юлии и Андрею предстоит пережить суд, пройти психологическую экспертизу и потратить очень много сил, чтобы доказать свою правоту. Чего ждут бывшие супруги от финала этой истории?

Дети у меня находятся по определению суда и вот эти все обвинения бесконечные, что я украл детей – это все полная ерунда. Потому что суд определил, не пока финального решения, потому что мы должны сначала пройти психологическую экспертизу – я, Юля, дети. Сейчас пока есть определения суда до финального решения, по которому дети должны проживать со мной. И в этом же определении указан порядок общения детей с Юлей, который беспрекословно исполняю.

Андрей Зайцев

Я жду экспертизу. Я надеюсь на честность. Это мои дети. Сегодня утром я приехала к их дому, подъехал водитель, чтобы забрать их, позвонил свекрови, она помахала с окошка и не спустилась. Я хотела просто поздороваться с детьми. Я приезжаю туда, их прячут, забирают, мчат. Туда-сюда таскают, чтобы я только не увидела. Моя цель - идти до конца. Стараться. Я пишу Я по-доброму пишу. У меня нет цели мстить, чтобы папа их не видел. Я считаю, что у детей должны быть двое родителей. И это самое главное. Чтобы у них были хорошие отношения.

Юлия Шик



Ситуация непростая: за всеми спорами родителям необходимо думать о будущем своих детей и их психологическом состоянии. Пока что мальчики в порядке, но как они перенесут развитие семейного разлада - никто сказать не может.

Я на стороне детей. Они просто устали от этого всего от грязи. Детей я увидел сегодня. Здоровые, бегают носятся, я не вижу, чтобы они были замученные. Я этого не вижу.

Роман, благотворительный фонд "Объятие"

Понятно, что оскорбления в Интернете и абсолютное непонимание между родителями вряд ли пойдут на пользу ситуации. И пострадают от этого именно дети. Остается надеяться, что все участники конфликта будут благоразумны и сядут за стол переговоров. Последнее слово в этой истории останется за бракоразводным судом, который состоится в ближайшие месяцы.

Видео и фото - Piter.tv

Фото - Instagram shikjulia

Фото - Собака.ру