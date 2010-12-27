Депутаты ЗакСа взяли под контроль ситуацию бывшей жены директора "Музея стрит-арта"

Депутаты Санкт-Петербурга обратились к представителю Верховного суда РФ Вячеславу Михайловичу Лебедеву, чтобы он взял под контроль дела бывшей жены директора "Музея стрит-арта" Андрея Зайцева.
Такое решение было принято депутатами ЗакСа 18апреля. Инициатором выступила комиссия по социальной политике. Заместитель председателя Юлия Мартемьянова сообщила, что к ней обратилась сама Юлия Шик, которую лишили возможности видеться с детьми. Депутаты попросили Верховный суд заняться данной проблемой, а также привлечь к делу органы опеки и уполномоченного по правам ребенка.
Ранее Piter.tv сообщал, что Андрей Зайцев ответил на обвинения Юлии Шик в похищении детей.
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