Юлию Шик выдвинули на должность детского омбудсмена в Петербурге

Ее кандидатуру выдвинула председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа.

Юлия Шик будет претендовать на должность уполномоченного по правам человека в Петербурге. Кандидатуру внесла депутат ЗакСа от фракции "Единая Россия" Елена Киселева, сообщила "Фонтанка.ру".

По мнению Киселевой, женщина прошла серьезные испытания и вышла из них победителем, а потому достойна быть детским омбудсменом. Напомним, бывший муж Юлии Шик скрывался с двумя детьми на протяжении нескольких лет. Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились в Верховый суд РФ, чтобы разрешить ситуацию. Вернуть мальчиков удалось в декабре 2019 года.

Также претендентом на пост уполномоченного по правам ребенка в Северной столице является Анна Митянина. Окончательное решение примут депутаты Законодательного собрания.

Фото: assembly.spb.ru