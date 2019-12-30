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Юлию Шик выдвинули на должность детского омбудсмена в Петербурге
Сегодня, 18:27
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nadezhda_sib

Юлию Шик выдвинули на должность детского омбудсмена в Петербурге

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Ее кандидатуру выдвинула председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа.

Юлия Шик будет претендовать на должность уполномоченного по правам человека в Петербурге. Кандидатуру внесла депутат ЗакСа от фракции "Единая Россия" Елена Киселева, сообщила "Фонтанка.ру". 

По мнению Киселевой, женщина прошла серьезные испытания и вышла из них победителем, а потому достойна быть детским омбудсменом. Напомним, бывший муж Юлии Шик скрывался с двумя детьми на протяжении нескольких лет. Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились в Верховый суд РФ, чтобы разрешить ситуацию. Вернуть мальчиков удалось в декабре 2019 года. 

Также претендентом на пост уполномоченного по правам ребенка в Северной столице является Анна Митянина. Окончательное решение примут депутаты Законодательного собрания. 

Фото: assembly.spb.ru

Теги: детский омбудсмен, омбудсмен, юлия шик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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