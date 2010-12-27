Юлии Шик удалось вернуть детей в Петербург после 2-летних поисков

Отец детей ездил с ними по всеми миру.

После двухлетней борьбы за право воспитывать своих сыновей Юлия Шик, наконец, вернулась в Петербург с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа Северной столицы 16 декабря.

Отец детей, директор петербургского музея, скрывался с мальчиками на протяжении нескольких лет. Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились в Верховый суд РФ, чтобы разрешить ситуацию.

Юлии Шик удалось узнать о местоположении детей лишь в октябре 2019 года, они находились в Португалии. Португальский суд, руководствуясь Гаагской конвенцией, встал на стороне матери.

Ранее Андрей Зайцев, который забрал с собой малышей, ответил на обвинения его бывшей жены.

Фото: assembly.spb.ru