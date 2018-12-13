Петербургские депутаты хотят сажать родителей на 4 года в тюрьму за сокрытие детей

Законопроект разработал после громкого дела, связанного с историей бывшей жены директора "Музея стрит-арта" Андрея Зайцева Юлией Шик. Ее лишили возможности видеться с детьми, несмотря на решение суда в ее пользу.

Петербургские депутаты предложили привлекать в уголовной ответственности родителей, которые вопреки решению суда забирают и скрывают своих детей. Автором инициативы стал Денис Четырбок.

Законопроект разрабатывался по поручению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Такое решение было принято после громкого дела, связанного с историей бывшей жены директора "Музея стрит-арта" Андрея Зайцева Юлией Шик. Ее лишили возможности видеться с детьми, несмотря на решение суда в ее пользу. Депутаты считают, что материнство, детство и семья не находятся под защитой государства, когда в дело вступают финансово обеспеченные родители. Отец Юлии Шпак простой военный летчик, а вот отец ее бывшего мужа Андрея - олигарх.

По данным, которые собрал Денис Четырбок, в 2018 году судебным приставам пришлось разыскивать 56 детей, которых укрывал один из родителей. Причем, нашли только половину детей от общего числа. Депутаты предложили сажать таких родителей на 4 года в колонию.

Напомним, суд летом 2018-го года постановил оставить детей с Юлией Шпак, но их отец Андрей Зайцев не согласился с таким решением и просто вывез сыновей за границу. Следователи и приставы до сих пор не знают, где находятся дети.

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