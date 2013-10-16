Александр Овечкин примет участие в благотворительном "Матче года", который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Форвард сыграет в команде Михаила Сергачева.

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выступит за команду защитника "Юты Маммот" Михаила Сергачева на благотворительном "Матче года" 2026 года. Об этом РИА Новости стало известно во время церемонии драфта, состоявшейся в Москве.

Встреча пройдет 25 июля на "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. На лед выйдут 49 хоккеистов, представляющих КХЛ и НХЛ. Игроков разделили на 2 смешанные команды, капитанами которых стали Михаил Сергачев и нападающий "Лос Анджелес Кингз" Артемий Панарин.

В сентябре Александру Овечкину исполнится 41 год. За "Вашингтон Кэпиталз" он выступает с 2005 года. Ранее в июле хоккеист заключил новый однолетний контракт с клубом. Кроме того, Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" вошел в топ-25 европейских клубов по выручке.

Фото: pxhere.com