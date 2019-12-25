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В США прошли испытания обновленных ракет для комплекса Patriot
Сегодня, 7:45
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В США прошли испытания обновленных ракет для комплекса Patriot

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Обновленные PAC-3 MSE готовы купить в 14 странах мира.

В США прошли испытания обновленных управляемых ракет для комплекса Patriot. Об этом журналистам рассказали представители местной корпорации Lockheed Martin. Специалисты уточнили, что на собственном полигоне в штате Нью-Мексико провели успешные испытания модернизированных боеголовок PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов.

PAC-3 MSE успешно перехватила тактическую баллистическую ракету, тем самым подтвердив штатную работу обновленного программного обеспечения и компонентов.

заявление компании Lockheed Martin 

Напомним, что производство модернизированных ракет с улучшенными боевыми характеристиками в США запланировано на 2022 год. Этот вид ракет, а также еще одна модель (PAC-3 CRI) будет продаваться в 14 стран. Заказчики уже выразили намерение приобрести ракеты. В июне текущего года Госдеп США одобрил сделку на реализацию PAC-3 MSE в Кувейт. 

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Фото: Pixabay.com

Теги: lockheed martin, pac-3 mse, patriot, нью-мексико
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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