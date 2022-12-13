Джон Кирби оценил визит СИ Цзиньпина в Москву.

В США прокомментировали развитие связей России и Китая. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби отметил, что страны наращивают взаимодействие друг с другом. Власти США не поддерживают такие шаги со стороны Пекина, так как это мешает изолировать Россию на геополитической арене.

… Не поддерживают никакие усилия по уменьшению изоляции РФ… не поддерживает никакие шаги по укреплению или оздоровлению экономики РФ Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Один из журналистов на мероприятии попросил сотрудника Белого дома прокомментировать подписание Китаем и Россией совместных документов, касающихся наращивания взаимодействия в сфере экономического сотрудничества. Эти соглашения были подписаны российским президентом Владимиром Путиным и китайским председателем Си Цзиньпином во время рабочего визита последнего в Москву. Белый дом призвал страны не заниматься такими действиями, которые облегчают для России проведение специальной военной операции на территории Украины.

Белый дом прокомментировал планы Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television