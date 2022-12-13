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Белый дом прокомментировал планы Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном

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Джон Кирби оценил решение Великобритании передать ВСУ боеприпасы с обедненным ураном.

Американская администрация при президенте Джо Байдене прокомментировала официальные планы Лондона поставить киевскомру режиму боеприпасы с обедненным ураном. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что речь идет об обычном вооружении, которое применяется в мире на протяжении нескольких десятилетий.

Этот тип боеприпасов - довольно обычная вещь, он используется уже несколько десятилетий.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт назвал российские опасение по поводу применения такого оружия в украинском конфликте  "очередной подменой понятия". Джон Кирби пояснил, что настоящей причиной является тот момент, что Москва не хочет, чтобы противник продолжал выводить из строя ее танки и другую боевую технику. Решение Великобритании в Белом доме считают суверенным решением, поэтому отказываются его оценивать.

Белый дом прокомментировал визит главы администрации Тайваня в США в свете отношений с КНР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, боеприпасы, великобритания, военная помощь, всу, джон кирби, обедненный уран
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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