Джон Кирби не считает, что поездка Цай Инвэнь создаст новый прецедент.

Американская администрация считает, что прибытие в текущем месяце начальницы администрации Тайваня Цай Инвэнь на территорию США в ходе ее рабочей поездки в Гватемалу и Белиз не дает официальному Пекину оснований реагировать каким-либо образом. Такое мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне высказал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

У Китая нет оснований для слишком выраженной реакции. У него нет оснований, чтобы реагировать. Нет никаких оснований для того, чтобы Пекин реагировал на этот каким-либо образом, это обычное дело. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби также ответил на вопрос СМИ о том, планируются ли в США какие-либо встречи между руководителем администрации Тайваня с американскими чиновниками. с В США пояснили, что точки зрения "прошлых транзитных поездок не было бы необычным", если бы состоялись обсуждения с должностными лицами из Вашингтона и членами Конгресса. Он добавил, что такое уже происходило ранее и может произойти в будущем. По мнению Белого дома, поездка Цай Инвэнь носит неофициальный и личный характер, а также является транзитной.

Вашингтон заявил, что обсуждает с Пекином возможность визита министров финансов США в КНР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television