В США прокомментировали перемещение российского ядерного оружия на территорию Белоруссии

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что Москва и Минск показывают "провокационное и безответственное решение".

Американская администрация при президенте Джо Байдене не располагает никакой информацией, которая бы указывала на намерение России применить собственное ядерное оружие, поэтому Вашингтон не видит для себя никаких оснований по корректировки размещения национальных стратегических сил США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. СМИ просили чиновницу прокомментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики в рамках Союзного государства уже началось.

Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии и будем продолжать следить... Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил - вы слышали, что мы говорили это раньше. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Власти США считают, что договоренности Москвы и Минска по ядерному оружию являются еще одним примером "безответственного и провокационного решения", в то время как США привержены принципу коллективной обороны в рамках НАТО.

Белый дом заявил о настрое на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга.

Фото и видео: Белый дом