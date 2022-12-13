Белый дом заявил о настрое на достижение двухпартийного соглашения по потолку госдолга

Карин Жан-Пьер оценила переговоры с Конгрессом США.

Переговоры американской администрации и лидеров Республиканской партии в Конгрессе США по вопросу повышения потолка государственного долга проходят продуктивно, поэтому заключение между сторонами двухпартийного соглашения возможно. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница призвала вести обсуждения темы добросовестно. Она верит в то, что власти и законодатели смогут продвинуться вперед несмотря на существующие разногласия.

Переговоры были продуктивными, и это главное. Переговоры продолжаются, и это главное. В центре внимания - то, о чем говорил сам спикер Маккарти и о чем говорил президент, а именно, что объявление дефолта не обсуждается.... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом сообщил о серьезных разногласиях с республиканцами по госдолгу.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

