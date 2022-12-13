Белый дом сообщил о серьезных разногласиях с республиканцами по госдолгу

Карин Жан-Пьер рассказала о консультациях по вопросу дефолта.

Серьезные разногласия сохраняются между членами Республиканской партии США и представителями американской администрации при президенте Джо Байдене во время консультаций по предотвращению дефолта в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница провела мероприятие на полях саммита "Большой семерки", который организован в японском городе Хиросима.

Нет сомнений, что у нас есть серьезные разногласия. И данный диалог и далее будет трудным, мы это осознаем... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома заверила СМИ в том, что помощники президента США Джо Байдена продолжают упорно работать по вопросу с целью достижения разумного двухпартийного решения, а сам лидер страны настроен оптимистично. Карин Жан-Пьер добавила, что главу вашингтонской администрации в ежедневном режиме информируют о процессе консультаций.

Белый дом не уточнил, идет ли диалог с Конгрессом о скором исчерпании бюджета помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News