Белый дом не уточнил, идет ли диалог с Конгрессом о скором исчерпании бюджета помощи Киеву

Карин Жан-Пьер не смогла прокомментировать материал американского СМИ.

Американской администрации при президенте Джо Байдене пока нечего сообщить о возможных консультациях с Конгрессом относительно вопроса федерального бюджета военной поддержки киевского режима. Речь идет о том, что денежные средства, выделенные лидеру Белого дома законодателями, практически исчерпаны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами с борта самолета, улетающего на саммит "Большой семерки" (G7) в японский город Хиросима, сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Чиновница считает, что ранее Вашингтон смог показать "приверженность украинцам" за счет предоставления ВСУ финансовой и оборонной помощи.

Мне нечего сообщить относительно каких-либо обсуждений с Конгрессом или каких-либо обсуждений помощи.... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее местное издание Defense One во вторник информировало читателей со ссылкой на собственные источники о том, что, к августу 2023 года поступление для ВСУ американской военной помощи прекратится или замедлится. Это произойдет в том случае, если Конгресс не одобрит выделение новых денежных средств на эти нужды.

Белый дом подтвердил поездку Байдена на саммит G7, несмотря на ситуацию с госдолгом.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News