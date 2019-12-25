В США предрекли закат F-35 и Су-57

The Drive рассказали о боевых самолетах будущего.

В США предрекли закат американских истребителей F-35 Lightning II и российских Су-57. Об этом сообщили журналисты из The Drive. Военные эксперты считают, что данные самолеты не будут нужны миру из-за развития технологий программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Боевая авиация будущего будет выглядеть кардинально иначе, чем она выглядела десятилетия назад. В результате мы, вероятно, вступаем в закат эпохи, когда истребитель безраздельно властвует в области воздушных боев публикация The Drive

Журналисты прокомментировали заявление помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил США Уилла Ропера. В сентябре 2020 года чиновник заявил о том, что военные могут испытать платформу, которая предполагает создание существование семейства разнообразных БПЛА с интегрированных в них датчиков. Это произойдет в рамках летных экспериментов "истребителя шестого поколения", анонсированного США.

США показали перехват "российской" ракеты гаубицей.