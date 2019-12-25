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В США предрекли закат F-35 и Су-57
Сегодня, 10:08
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lesjasap

В США предрекли закат F-35 и Су-57

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The Drive рассказали о боевых самолетах будущего.

В США предрекли закат американских истребителей F-35  Lightning II и российских Су-57. Об этом сообщили журналисты из The Drive. Военные эксперты считают, что данные самолеты не будут нужны миру из-за развития технологий программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Боевая авиация будущего будет выглядеть кардинально иначе, чем она выглядела десятилетия назад. В результате мы, вероятно, вступаем в закат эпохи, когда истребитель безраздельно властвует в области воздушных боев

публикация The Drive

Журналисты прокомментировали заявление помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил США Уилла Ропера. В сентябре 2020 года чиновник заявил о том, что военные могут испытать платформу, которая предполагает создание существование семейства разнообразных БПЛА с интегрированных в них датчиков. Это произойдет в рамках летных экспериментов "истребителя шестого поколения", анонсированного США.

США показали перехват "российской" ракеты гаубицей.

Теги: f-35, the drive, су-57
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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