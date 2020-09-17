Опубликовано видео секретного космического самолета X-37B ВВС США

Разработчики показали внутренний отсек аппарата и солнечные батареи.

Опубликовано видео секретного многоразового космического самолета X-37B Военно-воздушных США. Ролик появился в Twitter-аккаунте американской аэрокосмической корпорации Boeing. Специалисты продемонстрировали открытый внутренний отсек космического корабля.

В кадре замечено раскрытие солнечных батарей, которые будут встроены во внутренний отсек аппарата. В издании The Drive отмечается, что по размерам отсек можно сравнить с небольшим пикапом.

Отсек миниатюрного космического челнока — главная особенность, которая придает ему такую ​​высокую степень гибкости публикация The Drive

Напомним, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года сравнил американский Х-37В с оружием массового уничтожения.

Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года.

Видео: Twitter / DutchSpace