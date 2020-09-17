Опубликовано видео секретного космического самолета X-37B ВВС США

Опубликовано видео секретного многоразового космического самолета X-37B Военно-воздушных США. Ролик появился в Twitter-аккаунте американской аэрокосмической корпорации Boeing. Специалисты продемонстрировали открытый внутренний отсек космического корабля.
В кадре замечено раскрытие солнечных батарей, которые будут встроены во внутренний отсек аппарата. В издании The Drive отмечается, что по размерам отсек можно сравнить с небольшим пикапом.
Отсек миниатюрного космического челнока — главная особенность, которая придает ему такую высокую степень гибкости
публикация The Drive
Напомним, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре 2018 года сравнил американский Х-37В с оружием массового уничтожения.
Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года.
Видео: Twitter / DutchSpace
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