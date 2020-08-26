В Boeing рассказали о планах по запуску корабля Starliner.

Первый пилотируемый полет корабля Starliner намечен на лето 2021 года. ОБ этом журналистам ТАСС рассказал представитель компании Boeing Джош Баррет. Специалист отметил, что второй вылет может произойти зимой следующего года.

Мы успешно продвигаемся к осуществлению второго непилотируемого полета, который может состояться в конце нынешнего года или в январе Джош Баррет, представитель Boeing

Эксперт отметил, что непилотируемый полет будет зависеть от испытаний оборудования и разработки компьютерных программ. После получения кораблем летного сертификата будет запланирован пилотируемый полет. В нем примут участие астронавты Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк. На втором полете заявлен экипаж из Суни Уильямса, Джоша Кассады и Дженет Эппс.

Баррет не исключил того, что по решению NASA к коллективу может присоединиться еще один астронавт. Также планируется, что место будет отдано иностранцу.

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner.

Видео: YouTube / Starship Trooper