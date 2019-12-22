Корабль Starliner успешно приземлился в Нью-Мексико

Космическое судно вернулось на Землю после неудачной стыковки с МКС.

В воскресенье, 22 декабря, корабль Starliner корпорации Boeing успешно совершил посадку в штате Нью-Мексико. Об этом стало известно из трансляции на официальном сайте NASA.

Посадка состоялась по плану - в 07:58 (15:58 по мск). Она осуществлялась в штатном режиме при помощи трех парашютов. В дальнейшем космической судно отправится во Флориду, где его подготовят к новому пуску.

Изначально, 22 декабря Starliner должен был совершить стыковку с Международной космической станцией (МКС), но из-за сбоя в системе подсчета полетного времени, операцию решили отменить. Судно вернули на Землю. В дирекции Boeing заявили, что несмотря на неудачу со стыковкой, Starliner провел ряд других запланированных тестов.

Новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

Видео: YouTube / Ars Technica