Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Об этом космическое подразделение компании сообщило в своем Twitter-аккаунте.

Стало известно, какую именно деталь для нового американского космического корабля Starliner используют в компании "Боинг". Выяснилоь, что им стал блок преобразования питания с ЗАО "Орбита" в Воронеже. Благодаря нему Starliner получает электропитание с МКС во время стыковки. Деталь используется на МКС два десятилетия. Для новой модели корабля его массу уменьшили при оставшейся его надежности.

О том, что для американского корабля деталь производится в Воронеже, накануне рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее мы сообщали о том, что новый американский корабль Starliner, разработанный корпорацией Boeing, имеет массу 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи астронавтов и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

Видео: Ars Technica / YouTube, фото: скриншот Twitter / hashtag/starliner