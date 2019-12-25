В США предложили не допустить восстановления G8

Конгресс также просит Вашингтон ввести новые санкции против РФ.

В США предложили ввести санкции против России и не допустить восстановления саммита G8. Об том заявила палата представителей. Конгресс принял резолюцию по делу Алексея Навального. В ней американским властям эксперты предложили ввести новые ограничения в отношении Москвы. На рассмотрение документ будет вынесен 23 сентября. Известно, что он носит для Вашингтона рекомендательный характер.

Также Палата представителей приняла законопроект, который направлен на недопущение восстановление формата G8. Конгрессмены не хотят, чтобы Россия принимала участие в саммите "большой семерки". В частности, представители просят от Белого дома не поддерживать и не оказывать содействие Кремлю в данном вопросе.

В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО.

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