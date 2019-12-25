  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО
Сегодня, 16:44
93
matveyvn

В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО

0 0

Заявлено, что Турция привлекает к конфликту в непризнанной республике боевиков.

В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С заявлением выступил экс-кандидат на пост президента США и член Палаты представителей Тулси Габбард. Оно опубликовано в аккаунте Twitter"а Армянского национального комитета Америки.

Габбард заявил, что причиной для вывода Турции из альянса стало нападение страны на военные силы Штатов. Также сказано, что поддержка Турцией Азербайджана в конфликте в Карабахе противоречит позиции НАТО. В зонах столкновений были замечены турецкие F-16.

Авторы доклада уверяют, что Турция привлекает к конфликту в непризнанной республике боевиков.

Ранее Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: нато, сша, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Prostyakova Anya
Сегодня 16:59

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии