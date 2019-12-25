Заявлено, что Турция привлекает к конфликту в непризнанной республике боевиков.

В Конгрессе США предложили исключить Турцию из НАТО из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С заявлением выступил экс-кандидат на пост президента США и член Палаты представителей Тулси Габбард. Оно опубликовано в аккаунте Twitter"а Армянского национального комитета Америки.

Габбард заявил, что причиной для вывода Турции из альянса стало нападение страны на военные силы Штатов. Также сказано, что поддержка Турцией Азербайджана в конфликте в Карабахе противоречит позиции НАТО. В зонах столкновений были замечены турецкие F-16.

Авторы доклада уверяют, что Турция привлекает к конфликту в непризнанной республике боевиков.

Ранее Пашинян заявил о праве России на антитеррористическую операцию в Карабахе.

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