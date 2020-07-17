Там считают, что Москва продолжает свои злонамеренные действия в отношении Соединённых Штатов.

В Конгрессе США анонсировали законопроект против "российских хакеров". С заявлением выступил лидер республиканцев Кевин Маккарти на своей странице в Twitter.

Он считает, что Москва продолжает свои злонамеренные действия в отношении Соединённых Штатов. По мнению конгрессмена, эти действия нельзя оставлять незамеченными. Поэтому он в скором времени представит обществу проект закона, который будет направлен против деятельности "российских хакеров".

Ранее три страны обвинили Россию в краже данных о вакцине против COVID-19. Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление. В нём идёт речь о том, что российские спецслужбы пытались выкрасть информацию об исследованиях по разработке вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в Национальном центре кибербезопасности.

Видео: Youtube/ Al Jazeera English