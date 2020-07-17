Ни одна из трёх стран до сих пор не представила доказательств связи хакерской группировки с российскими спецслужбами.

Три страны обвинили Россию в краже данных о вакцине против COVID-19. Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление. В нём идёт речь о том, что российские спецслужбы пытались выкрасть информацию об исследованиях по разработке вакцины от коронавируса. Об этом рассказали в Национальном центре кибербезопасности.

Сообщается, что данные пыталась украсть группа хакеров Cozy Bear. США, Великобритания и Канада считают, что она "наверняка связана с российскими спецслужбами". Страны отмечают, что работа хакерской группировки связана с похищением информации в правительственных, дипломатических, аналитических, медицинских и энергетических целях. Основной метод их работы — кража интеллектуальной собственности.

Однако ни одна из трёх стран до сих пор не представила доказательств связи данной хакерской группировки с российскими спецслужбами.

Ранее мы писали, что вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа, её разрабатывают в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Видео: Youtube/ Al Jazeera English