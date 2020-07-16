После того, как будет завершена вторая фаза испытаний вакцины, её будут тестировать на Ближнем Востоке.

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа, её разрабатывают в Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом пишут "РИА Новости" со слов главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Он отметил, что после того, как будет завершена вторая фаза испытаний вакцины, её будут тестировать на Ближнем Востоке, а не только в РФ. Одобрение для использования вакцины регулятор должен дать в августе или сентябре.

Ранее мы писали, что первых добровольцев, на которых испытали вакцину от CoViD-19, выписали из больницы.

Видео: kremlin.ru