Информацию подтвердили в Минобороны США.

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны Марк Эспер. Он заявил, что США выражают соболезнования семье военного, его коллегам и друзьям. Чиновник не назвал фамилию жертвы. Известно, что покойный служил в Национальной гвардии.

Это горькая утрата для нашего военного сообщества прокомментировал Эспер

напомним, что по словам Дональда Трампа, США достигнут пика заболеваемости коронавирусом в течение следующих двух недель. По мнению политика, показатель в 200 тысяч жертв по стране станет результатом "хорошего" сценария для государства. На данный момент в Америке от коронавирусной инфекции скончались 3,1 тысячи человек. Еще 5,8 тысяч пациентов выздоровели.

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