В США первый военнослужащий скончался от коронавируса. Об этом сообщил министр обороны страны Марк Эспер. Он заявил, что США выражают соболезнования семье военного, его коллегам и друзьям. Чиновник не назвал фамилию жертвы. Известно, что покойный служил в Национальной гвардии.
Это горькая утрата для нашего военного сообщества
прокомментировал Эспер
напомним, что по словам Дональда Трампа, США достигнут пика заболеваемости коронавирусом в течение следующих двух недель. По мнению политика, показатель в 200 тысяч жертв по стране станет результатом "хорошего" сценария для государства. На данный момент в Америке от коронавирусной инфекции скончались 3,1 тысячи человек. Еще 5,8 тысяч пациентов выздоровели.
National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией.
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