Маршалл Биллингсли прокомментировал запуск ракет Пекином в Южно-Китайском море.

В США ответили на попытку Китая запугать их запуском баллистических ракет. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Эксперт заметил, что Пекин ошибается, если думает, что может напугать Вашингтон или его союзников.

В посту в социальных сетях Маршалл Биллингсли прикрепил публикацию китайского издания South China Morning Post. В ней говорится о том, что КНР пытается запугать США за счет запуска в направлении Южно-Китайского моря ракет.

Напомним, что инцидент произошел после вторжения американского самолета-разведчика в зону военных учений Китая. В ответ на это Пекин направил баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 на цель в Южно-Китайском море. Неофициально данные боеголовки называют "убийцами авианосцев". В местной прессе считают, что такая реакция продемонстрировала готовность Китая к потенциальным рискам, которые все чаще связаны с заходом кораблей и самолетов США в море и воздушное пространство.



