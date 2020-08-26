США пообещали создать ракеты для "сдерживания агрессии" России

Майк Помпео похвалил президента Дональда Трампа за его работу.

США пообещали создать ракеты средней и меньшей дальности для "сдерживания агрессии" России. Об этом заявил государственный секретарь Майк Помпео. Чиновник отметил, что сейчас благодаря действиям Дональда Трампа НАТО стало гораздо сильнее.

Помпео напомнил, что Украина получила оборонительные комплексы от пентагона, а Вашингтон отказался от "вредного договора", который не позволял строить ракеты для сдерживания российской агрессии. Госсекретарь имеет в виду Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ранее заключенный РФ и США. От соглашения американцы отказались.

В США в очередной раз обвинили Китай в том, что Пекин не предпринял необходимых мер для предотвращения распространения коронавируса.

Президент привлек Китай к ответственности за укрывательство китайского вируса, распространение им смерти и экономического разрушения в Америке и во всем мире Майк Помпео, госсекретарь США

По словам чиновника, Трампу удалось претворить в жизнь американскую концепцию "США - на первом месте".

Помпео заявил, что США могут предоставить ОАЭ военную помощь.

Видео: YT / ABC News