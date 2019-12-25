Госсекретарь с рабочим визитом посетил Иерусалим.

Майк Помпео заявил, что США могут предоставить ОАЭ военную помощь. Об этом государственный секретарь Вашингтона заявил после совместных переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме. По словам американца, при этом СШа сохранит военное преимущество Израиля в регионе. Совместное обращение чиновников транслировала правительственная пресс-служба.

Мы изучаем возможность предоставления Эмиратам военной помощи для защиты от Ирана, однако намерены делать это, сохраняя качественное преимущество Израиля Майк Помпео, госсекретарь США

Напомним, что Израиль оказывает помощь США в противостоянии против Ирана. Вашингтон и Иерусалим не хотят допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Также Израиль поддерживает решение США продлить международное оружейное эмбарго.

США обвинили Россию в распространении дезинформации о санкциях.