Офицеры заявили, что в руках у мальчика было оружие.

В США опубликовали видео стрельбы полицейских по 13-летнему мальчику с аутизмом. Кадры инцидента, произошедшего в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта разместили журналисты с местного телеканала FOX 13.

На кадрах видно, что американские офицеры гнались за несовершеннолетним мальчиком. Они заранее были уведомлены о том, что у подростка наблюдается расстройство аутического спектра. Представители закона потребовали от ребенка лечь на землю и поднять руки. Мальчик медлит, поэтому полицейский выпускает по нему более десяти пуль. В результате атаки пострадавший выжил, но получил многочисленные травмы внутренних органов и костей.

Известно, что полицию вызвала мать подростка, чтобы офицеры уговорили его поехать в медицинское учреждение. Мальчик пустился в бегство. Офицеры заявили, что действовали по протоколу, так как ранее сообщалось об "угрозах оружием". Однако по сообщениям СМИ, в руках ребенка находилось игрушечное оружие. В момент задержания его не было в руках пострадавшего.

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Видео: YouTube / FOX 13 News Utah