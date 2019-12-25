В США полицейский ранил подростка с аутизмом

Офицеры утверждают, что у 13-летнего мальчика было оружие. Мать пострадавшего опровергает эту информацию.

В США полицейский ранил 13-летнего подростка с аутизмом. По данным местного телеканала KUTV инцидент произошел в городе Солт-Лейк-Сити после того, как мать ребенка вызвала службу 911. Женщина сообщила офицерам, что у Линдена Кэмерона был нервный срыв. Правоохранительные органы заявили, что существовала угроза насилия, а подросток оружием угрожал некоторым людям и пытался убежать от полиции.

Во время непродолжительной погони сотрудник полиции достал оружие и выстрелил в него сообщение полиции

Ребенка госпитализировали в больницу. По словам матери подростка, полицейские выстрелили в Линдена несколько раз. В результате пациент получил огнестрельные ранения в плечо, лодыжку, кишечник и мочевой пузырь.

Американка заметила, что срыв у мальчика произошел из-за того, что он впервые за год разлучился с матерью. Ей было необходимо уйти на работу. При вызове спецслужб женщина заявила, что подросток с синдромом Аспергера не вооружен, но его следует доставить в больницу.

Хотя все подробности этого инцидента еще не обнародованы, пока идет расследование, я скажу, что я благодарна, что этот мальчик жив и больше никто не пострадал Эрин Менденхолл, мэр города

В Портленде задержаны более 50 участников беспорядков.