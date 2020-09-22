Врачи предрекли США "апокалиптическую" осень из-за коронавируса

Ученые объяснили, почему в США растет число новых инфицированных.

Американские врачи предрекли США "апокалиптическую" осень из-за усиления пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN.

Мне жаль это говорить. Это происходит, потому что мы вновь открываем школы и колледжи в местах с большим числом случаев Питер Хотез, декан медицинского университета в Хьюстоне

Эксперт возмутился тем, что федеральные власти США не говорят населению о необходимости носить медицинские маски в общественных местах, а также соблюдать другие рекомендованные предосторожности. С позицией декана согласилась директор отделения инфекционных заболеваний университета Алабамы Джоанна Мараззо. Она заявила, что рост количества инфицированных связан с тем, что люди устали от эпидемиологических ограничений. На ситуации также сказываются публикуемые фейки о действии коронавируса и его возможностях распространяться.

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Видео: YouTube / CNN News