Врачи предрекли США "апокалиптическую" осень из-за коронавируса

Американские врачи предрекли США "апокалиптическую" осень из-за усиления пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN.
Мне жаль это говорить. Это происходит, потому что мы вновь открываем школы и колледжи в местах с большим числом случаев
Питер Хотез, декан медицинского университета в Хьюстоне
Эксперт возмутился тем, что федеральные власти США не говорят населению о необходимости носить медицинские маски в общественных местах, а также соблюдать другие рекомендованные предосторожности. С позицией декана согласилась директор отделения инфекционных заболеваний университета Алабамы Джоанна Мараззо. Она заявила, что рост количества инфицированных связан с тем, что люди устали от эпидемиологических ограничений. На ситуации также сказываются публикуемые фейки о действии коронавируса и его возможностях распространяться.
Чехия объявила о начале второй волны COVID-19 в стране.
Видео: YouTube / CNN News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все