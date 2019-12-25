В республике ежедневно растет суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом.

Чехия объявила о начале второй волны COVID-19 в стране. Об этом заявил в воскресенье уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула. Трансляцию выступления вело чешское телевидение.

Прымула уточнил, что темпы распространения инфекции стали одними из наиболее высоких среди стран Евросоюза. Он подчеркнул, что доступных мощностей медучреждений может не хватить для госпитализации зараженных с тяжелыми признаками заболевания. На данный момент власти намерены остановить стремительный рост увеличения числа зараженных.

Если мы не вводили никаких социальных ограничений, то уже в конце октября достигли бы предела мощностей. - Роман Прымула, уполномоченный чешского правительства по вопросам науки и исследований

В воскресенье в Чехии за сутки прибавилось 1541 заразившийся. Самая худшая эпидемиологическая ситуация складывается в Праге.

Ранее мы сообщили, что в Австрии началась вторая волна коронавируса.