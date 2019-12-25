Цепкало рассказал о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Ведется сбор документов и свидетельств пострадавших от действий силовиков во время протестов в республике.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало рассказал о подготовке документов по Александру Лукашенко для Гааги. Об этом он заявил в онлайн-трансляции на своем YouTube-канале.

Группа иностранных юристов намерена собрать все доказательства и привлечь к ответственности Лукашенко и его коллег из руководства. Все собранные материалы представят в международном суде в Гааге. Кроме того, Цепкало отметил, что "будет более чем достаточно", если страны Евросоюза накажут Лукашенко и его семью вводом персональных санкций.

Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками внутри Республики Беларусь. - Валерий Цепкало, бывший кандидат на пост президента республики

Недавно Цепкало утверждал, что Лукашенко преступник, "который осуществил силовой захват власти". Главная цель оппозиционеров – свергнуть Лукашенко. Они считают, что президент утратил легитимность.

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