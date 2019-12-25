США требуют привлечь больше стран к расследованию по Навальному

Помпео отметил, что администрация обеспокоена инцидентом и намерена провести тщательное и полное расследование произошедшего.

США требуют привлечь больше стран к расследованию по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радиостанции France Inter.

Госсекретарь подчеркнул, что американское руководство ожидает, что в расследовании отравления примут участие как можно больше стран.

Мы обеспокоены тем, что происходит. В связи с этим отравлением необходимо провести тщательное и полное расследование. США выступают за то, чтобы большое число стран участвовало в нем. - Майк Помпео, госсекретарь США

Помпео добавил, что это расследование должно показать, каким образом Навальный был отравлен и как яд попал в его организм. По мнению госсекретаря США, следствие должно понимать, как вообще могут происходить подобные события.

Ранее мы сообщили, что ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия.