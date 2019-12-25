ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия

Жозеп Боррель рассказал о позиции ЕС в ситуации с российским оппозиционером Навальным.

Евросоюз считает инцидент с Алексеем Навальным покушением на человека с использованием химического оружия. Об этом во время сессии Европарламента сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Чиновник призвал России сотрудничать с Организацией по запрещению химоружия.

Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС

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