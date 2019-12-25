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ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия
Сегодня, 12:37
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lesjasap

ЕС считает инцидент с Навальным покушением с использованием химоружия

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Жозеп Боррель рассказал о позиции ЕС в ситуации с российским оппозиционером Навальным.

Евросоюз считает инцидент с Алексеем Навальным покушением на человека с использованием химического оружия. Об этом во время сессии Европарламента сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Чиновник призвал России сотрудничать с Организацией по запрещению химоружия.

Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС

Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины".

Теги: алексей навальный, евросоюз, новичок, химическое оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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