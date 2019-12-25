Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины"

Жозеп Боррель самостоятельно поправил свое заявление в Европарламенте.

Глава дипломатии Евросоюза ошибочно назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Жозеп Боррель оговорился во время выступления на сессии в Европарламенте 15 сентября.

Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины заявление Жозепа Борреля

После смешков в зале иностранец поправил себя. Он заявил, что имел в виду не Украину, а Белоруссию. С юмором он спросил сам себя "о чем я только думал".

Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.