Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины"

Глава дипломатии Евросоюза ошибочно назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Жозеп Боррель оговорился во время выступления на сессии в Европарламенте 15 сентября.
Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины
заявление Жозепа Борреля
После смешков в зале иностранец поправил себя. Он заявил, что имел в виду не Украину, а Белоруссию. С юмором он спросил сам себя "о чем я только думал".
Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.
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