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Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины"
Сегодня, 12:21
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lesjasap

Глава дипломатии ЕС ошибочно назвал Лукашенко "нелегитимным президентом Украины"

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Жозеп Боррель самостоятельно поправил свое заявление в Европарламенте.

Глава дипломатии Евросоюза ошибочно назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Жозеп Боррель оговорился во время выступления на сессии в Европарламенте 15 сентября.

Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины

заявление Жозепа Борреля

После смешков в зале иностранец поправил себя. Он заявил, что имел в виду не Украину, а Белоруссию. С юмором он спросил сам себя "о чем я только думал".

Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, евросоюз, жозеп боррель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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