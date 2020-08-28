Совет ЕС подтвердил непризнание выборов в Белоруссии

Об этом по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС сообщил Жозеп Боррель.

Совет Евросоюза подтвердил непризнание выборов в Белоруссии. Об этом журналистам после неформальной встречи глав МИД сообщил руководитель дипломатической миссии ЕС Жозеп Боррель в Берлине. По словам спикера, 27 государств подтвердили непризнание проведенных в республике президентских выборов. Они призвали Минск пойти на диалог с оппозицией.

Считаем неприемлемыми действия властей. Мы выражаем поддержку народу, осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса Жозеп Боррель, глава дипломатической миссии ЕС

В ЕС введут санкции в отношении официальных лиц Белоруссии. На данным момент "черный список" не утвержден. Боррель отказался ответить на вопрос о том, попадет ли туда Александр Лукашенко. По словам дипломата, этот документ будет принят как можно скорее. О соответствующем ускорении процесса попросили 11 стран-членов ЕС.

Я не могу назвать точного числа или точных имен лиц, в отношении которых будут введены санкции, во-первых, поскольку это конфиденциальная информация Жозеп Боррель, глава дипломатической миссии ЕС

По словам специалиста, для внесения лиц в список потребуется собрать доказательства об их причастности к фальсификации результатов голосования. Сейчас под наблюдением находятся 20 человек из числа чиновников. В будущем список может быть расширен.

Боррель готов посетить Белоруссию для поиска выхода из политического кризиса.