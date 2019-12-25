Верховный представитель ЕС по внешней политике готов посетить с визитом Минск.

Жозеп Боррель готов посетить Белоруссию для поиска выхода из политического кризиса. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике хочет приехать в республику в связи с непрекращающимися протестными настроениями в обществе. Об этом на внеочередном собрании заявила генеральный секретарь МИД ЕС Хельга Шмидт.

На этой неделе должно состояться заседание ОБСЕ для обсуждения поддержки Белоруссии, предлагалось провести встречу в Минске. Верховный представитель готов участвовать в этих визитах Хельга Шмидт, генеральный секретарь МИД ЕС

Чиновница отметила, что в ЕС намерены искать мирное решение конфликта в Белоруссии, а также прикладывать усилия для демократизации республики.

Евросоюз требует открытого расследования по делу Навального.