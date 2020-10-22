Маршалл Биллингсли прокомментировал предложение президента РФ.

В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий. Об этом журналистам американского телеканала PBS сообщил специальный представитель Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Советник по национальной безопасности дал ясно понять, что это не вариант...Россия наращивает весь этот потенциал, эти ракеты и тактическое ядерное оружие, ядерное оружие малой дальности, которые нацелены на НАТО. И, конечно, ДСНВ не затрагивает ни одну боеголовку Китая Маршалл Биллингсли, спецпредставитель США по контролю над вооружениями

Ранее с инициативой продления соглашения без условий выступил Владимир Путин. Госдепартамент США отметил, что готов придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию. Эксперт уточнил, что СНВ-3 ограничивает только 90-92 процента арсенала США, а для России - только 45 процентов.

НАТО поддерживает продление Договора об СНВ.

Видео: YT / PBS NewsHour