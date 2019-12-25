Договор с РФ не будет продлён, если до ноября страны не выйдут на "президентское соглашение".

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией. С заявлением выступил специальный посланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

По его словам, Штаты "уже завтра" будут готовы заключить с РФ меморандум, который будет предварять продление договора. При этом после выборов президента США в ноябре в документе могут появится новые пункты. Америка отмечает, что меморандум как раз поможет лучше проработать текст итогового договора, так как он считается рамочным документом и не требует ратификации.

Биллингсли отметил, что договор с РФ не будет продлён, если до ноября страны не выйдут на "президентское соглашение".

В подобной ситуации мы продлевать договор не будем. Маршалл Биллингсли, специальный посланник президента Трампа по контролю над вооружениями

Он подчеркнул, что этот договор невыгоден для Соединённых Штатов, так как он накладывает на них больше ограничений, чем на Россию.

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